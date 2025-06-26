Президент Литви зробив невтішну заяву про закінчення війни в Україні

Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки. Такий невтішний прогноз озвучив президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі. За його словами, агресорка Росія лише імітує мирний процес, демонструючи повну відсутність відповідної волі до припинення конфлікту.

"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС (починається 2028-го – ред.). Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – наголосив Науседа, коментуючи ситуацію, повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви підкреслив, що основною причиною тривалості війни є небажання Росії йти на реальні переговори. Він переконаний, що перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди, чого наразі не спостерігається.

"Зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій", – заявив Гітанас Науседа, закликаючи до посилення тиску на Москву.

Це свідчить про глибоке занепокоєння європейських лідерів щодо затягування війни та необхідності рішучих дій з боку міжнародної спільноти.