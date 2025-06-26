Вартість послуг у роумінгу: мобільні оператори домовилися не підіймати тарифи для українців у ЄС

Українські та європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили готовність продовжити до кінця року дію спільної заяви, яка дозволяє українцям користуватися мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами в країнах ЄС. Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), передає "Інтерфакс-Україна".

Українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації дії спільної заяви, усвідомлюючи її критичне значення для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення РФ. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити дію заяви з липня до кінця грудня 2025 року.

У НКЕК нагадали, що поточний термін дії спільної заяви спливає 9 липня 2025 року. У зв’язку з цим НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами працюють над продовженням терміну дії заяви до 31 грудня 2025 року, фактично до моменту повноцінного запровадження Roam like at home (RLAH) в Україні з 1 січня 2026 року.

– Щодо тарифів, варто зазначити, що їхня кінцева вартість формується з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступ до мереж, а також особливості ринку кожної конкретної країни. Саме тому збереження домовленостей, закладених у межах спільної заяви, є ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу, — пояснили у НКЕК.

В рамках спільної заяви українські громадяни мають змогу користуватися мобільним зв’язком у роумінгу на території країн-членів ЄС за зниженими тарифами або без додаткових доплат. Це фактично наближає умови до моделі RLAH, яка діє для країн Європейського Союзу.

ForUA.com нагадує, міністерство економіки має внести на розгляд уряду пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні строків виконання кроків Ukraine Facility (Плану України).