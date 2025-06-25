Замість СІЗО — мільйони: Прокуратура проситиме заставу для віцепрем'єра Чернишова

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проситимуть для віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень, а не взяття під варту. Про це повідомив прокурор САП у коментарі hromadske.

За словами прокурора, таке рішення обумовлене тим, що Чернишов добровільно повернувся в Україну та з'явився за викликом до детектива. Крім того, він є членом уряду. У прокуратурі пояснили, що навіть якщо б сторона обвинувачення клопотала про відправлення Чернишова під варту, суддя все одно міг би призначити заставу, а міністр, найімовірніше, її вніс би.

Судове засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу перенесено на 27 червня о 09:00, повідомили у ВАКС.

Нагадаємо, 23 червня Олексію Чернишову було оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері. Йдеться про його діяльність на посаді міністра розвитку громад і територій з березня 2020 по листопад 2022 року.

За даними слідства, Чернишов допоміг одному із забудовників отримати ділянку для будівництва житлового комплексу в Києві. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі.