Замість СІЗО — мільйони: Прокуратура проситиме заставу для віцепрем'єра Чернишова

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проситимуть для віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень, а не взяття під варту. Про це повідомив прокурор САП у коментарі hromadske.
За словами прокурора, таке рішення обумовлене тим, що Чернишов добровільно повернувся в Україну та з'явився за викликом до детектива.
Судове засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу перенесено на 27 червня о 09:00, повідомили у ВАКС.
Нагадаємо, 23 червня Олексію Чернишову було оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За даними слідства, Чернишов допоміг одному із забудовників отримати ділянку для будівництва житлового комплексу в Києві. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч.