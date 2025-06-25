Принц Гаррі задумав зробити жест примирення для свого батька, короля Чарльза III, та старшого брата, принца Вільяма. Він планує запросити їх на "Ігри нескорених" 2027 року, пишуть видання PageSix і Daily Mail.

Вже цього місяця герцог Сассекський має надіслати попереднє електронне запрошення Чарльзу та Вільяму, а згодом – офіційне.

– Гаррі погодився на те, щоб організатори Ігор надіслали запрошення його родині. Там сподіваються, що королівські особи підтримають поранених ветеранів, які беруть участь у змаганнях, – повідомив інсайдер.

За словами співрозмовника, Гаррі сподівається, що батько “відкладе убік розбіжності” заради підтримки ветеранського руху, який принц заснував у 2014 році.

– Королівська родина завжди підтримувала Ігри та пишалася досягненнями Гаррі. Це жест примирення з його боку, і, можливо, він буде взаємним, – припустило джерело.

Запрошення буде надіслано заздалегідь, оскільки розклад короля Чарльза складають на три роки наперед. Водночас участь монарха залишається під питанням, оскільки Ігри у Бірмінгемі стартують 10 липня 2027 року, а завершаться 17 липня – у день 80-річчя королеви Камілли.

На 2026 рік "Ігри нескорених" не заплановані. Наразі жодних офіційних запрошень – ані для членів родини, ані для урядовців, меценатів чи ВІП-гостей – ще не надсилали. Формує список не сам Гаррі, а команда Invictus Games Birmingham 2027.

Королівський біограф Інгрід Сьюард зазначила, що король таки може приїхати, щоби висловити підтримку збройним силам і визнати заслуги Гаррі.

– Але він обережний, бо більше не довіряє синові з огляду на те, як той раніше розголошував особисті розмови. Так само думають й усі інші члени королівської родини, – сказала Сьюард.

Водночас королівська коментаторка Кеті Ніколл наголосила, що Чарльз прагне відновити зв’язок із молодшим сином та онуками Арчі й Лілібет.

– У нього величезна здатність до прощення. Він хоче бути великодушним і цілком може розглянути можливість відвідати Ігри, – зауважила Ніколл.

ForUA.com нагадує, Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків у 2020 році й переїхали до Каліфорнії. Після цього подружжя неодноразово критикувало королівську родину в резонансних інтерв’ю та в автобіографії Гаррі Запасний, що вийшла у 2023 році.