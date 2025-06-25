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Жест примирення: принц Гаррі покличе батька та брата на "Ігри нескорених"

Жест примирення: принц Гаррі покличе батька та брата на "Ігри нескорених"

Принц Гаррі задумав зробити жест примирення для свого батька, короля Чарльза III, та старшого брата, принца Вільяма. Він планує запросити їх на "Ігри нескорених" 2027 року, пишуть видання PageSix і Daily Mail.

Вже цього місяця герцог Сассекський має надіслати попереднє електронне запрошення Чарльзу та Вільяму, а згодом – офіційне.

– Гаррі погодився на те, щоб організатори Ігор надіслали запрошення його родині. Там сподіваються, що королівські особи підтримають поранених ветеранів, які беруть участь у змаганнях, – повідомив інсайдер.

За словами співрозмовника, Гаррі сподівається, що батько “відкладе убік розбіжності” заради підтримки ветеранського руху, який принц заснував у 2014 році.

– Королівська родина завжди підтримувала Ігри та пишалася досягненнями Гаррі. Це жест примирення з його боку, і, можливо, він буде взаємним, – припустило джерело.

Запрошення буде надіслано заздалегідь, оскільки розклад короля Чарльза складають на три роки наперед. Водночас участь монарха залишається під питанням, оскільки Ігри у Бірмінгемі стартують 10 липня 2027 року, а завершаться 17 липня – у день 80-річчя королеви Камілли.

На 2026 рік "Ігри нескорених" не заплановані. Наразі жодних офіційних запрошень – ані для членів родини, ані для урядовців, меценатів чи ВІП-гостей – ще не надсилали. Формує список не сам Гаррі, а команда Invictus Games Birmingham 2027.

Королівський біограф Інгрід Сьюард зазначила, що король таки може приїхати, щоби висловити підтримку збройним силам і визнати заслуги Гаррі.

– Але він обережний, бо більше не довіряє синові з огляду на те, як той раніше розголошував особисті розмови. Так само думають й усі інші члени королівської родини, – сказала Сьюард.

Водночас королівська коментаторка Кеті Ніколл наголосила, що Чарльз прагне відновити зв’язок із молодшим сином та онуками Арчі й Лілібет.

– У нього величезна здатність до прощення. Він хоче бути великодушним і цілком може розглянути можливість відвідати Ігри, – зауважила Ніколл.

ForUA.com нагадує, Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків у 2020 році й переїхали до Каліфорнії. Після цього подружжя неодноразово критикувало королівську родину в резонансних інтерв’ю та в автобіографії Гаррі Запасний, що вийшла у 2023 році.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

принц уильямВелика БританіяЧарльз ІІІпринц Гаррі
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