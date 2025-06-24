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Полiтика

Готується позачергова сесія ВР, щоб відправити у відставку уряд Шмигаля

Готується позачергова сесія ВР, щоб відправити у відставку уряд Шмигаля

Вже другий тиждень народні депутати від опозиції ялозять інформацію про ймовірну відставку уряду Дениса Шмигаля.

Очолити уряд, за інформацією народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, може перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Железняк вважає, що уряд Шмигаля "все більше і більше втрачає підтримку", і висловив думку, що під цією ініціативою буде багато підписів депутатів.

Своєю чергою нардеп від "Європейської Солідарности" Олексій Гончаренко заявив, що "слугам" наказали готуватися до позачергової сесії Верховної Ради 7-8 липня: планується заміна премʼєра.

За інформацією політика, 10-11 липня в Римі має відбутися Конференція з відновлення України (Recovery Conference).

Найближче ж засідання Ради поки що заплановано на 15 липня.

"Відповідно станом на зараз як прем’єр на конференцію має їхати Шмигаль, - пояснив Гончаренко. - Проте, прямо зараз "слугам" розсилають повідомлення, щоб вони були готовими до позачергової сесії Ради 7-8 липня. Щоб змінити премʼєра та уряд. Найбільш імовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

відставкаурядВРУОлексій ГончаренкоДенис ШмигальЮлія СвириденкоЯрослав Железняк
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