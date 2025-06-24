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Суспiльство

У Білгород-Дністровському закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці розбомбленого ліцею

У Білгород-Дністровському закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці розбомбленого ліцею

У Білгороді-Дністровському Одеської області завершились пошуково-рятувальні роботи на місці ворожої атаки по навчальному закладу.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС. 

ліцей у Білгород-Дністровському після удару
ліцей у Білгород-Дністровському після удару
ліцей у Білгород-Дністровському після удару

Загалом до ліквідації наслідків залучалось 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників, від місцевої пожежної команди "Шабо" та "Маразлїівка" - 2 одиниці пожежної техніки та 4 чоловіки особового складу, кінологічні служби: Національної поліції, Червоного хреста та 3 спеціального центру швидкого реагування - 4 одиниці техніки та 26 рятувальників, з них 4 кінологи та автомобіль аварійно-рятувального загону спеціального призначення. 

Як відомо, рашистські війська у понеділок, 23 червня, атакували балістичними ракетами місто Білгород-Дністровський на Одещині. Ракети зруйнували навчальний заклад, троє людей загинули - завуч, завгосп і 60-річна робітниця шкільної їдальні. 14 осіб зазнали поранень. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ліцейрашистиракетна атакаБілгород-Дністровський
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