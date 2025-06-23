Джонні Депп вперше прокоментував 9 років скандалів

Джонні Депп розповів про події попередніх дев'яти років свого життя.

Як повідомляє Variety, актор назвав себе "манекеном для краш-тесту #MeToo" у новому інтерв'ю The Sunday Times, приуроченому до релізу в кінотеатрах Великобританії свого останнього режисерського проекту «Моді: Три дні на крилах божевілля». Депп мав на увазі звинувачення, вперше висунуті проти нього у 2016 році колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його у домашньому насильстві, коли подала на розлучення.

Звинувачення Герд, зокрема, лягли в основу двох судових розглядів, які привернули увагу всього світу. Депп подав позов про наклеп проти The Sun у 2018 році після того, як видання назвало його wife beater. Судовий процес розпочався влітку 2020 року і закінчився тим, що суд ухвалив, що характеристика Деппа як wife beater.була «значною мірою вірною». Після суду Депп залишив франшизу Warner Bros. "Фантастичні тварюки", заявивши, що студія попросила його піти.

Другий судовий розгляд відбувся в США в 2022 році після того, як Депп подав до суду на Герд в 2019 році за наклеп через її статтю в The Washington Post, в якій вона назвала себе «фігурою, яка представляє домашнє насильство». Воно транслювалося у прямому ефірі на YouTube та стало інтернет-сенсацією. У результаті присяжні ухвалили, що Герд справді зганьбила Деппа в статті. У ході судового розгляду було розкрито шокуючі подробиці їхнього особистого життя.

«Я знав, що мені доведеться наполовину випатрати себе, - сказав Депп в інтерв'ю. - (Але я розумів, що) якщо я не спробую показати правду, це буде виглядати так, ніби я справді вчинив ті дії, в яких мене звинувачують. І моїм дітям доведеться із цим жити. Їхнім дітям. Дітям, з якими я зустрічався у лікарнях. Тому в ніч перед судом у Вірджинії я не нервував».

Я, сказав Депп, подумав: «Я боротимуся до гіркого кінця». А якщо я закінчу тим, що качатиму бензин? Нічого не страшного. Я вже так робив. (Пояснимо – у молодості Депп працював на бензоколонці).

Через кілька років після закінчення суду в США Депп тепер отримує шанс повернутися до Голлівуду, зігравши разом із Пенелопою Крус у комедійному бойовику Lionsgate «Денний п'яниця». Як він сказав в інтерв'ю: «Я ні про що не шкодую — бо чесно кажучи, що ми можемо зробити з тим, чим вечеряли минулого тижня?».

Вихід фільму «Денний п'яниця» у прокат заплановано на 2026 рік.