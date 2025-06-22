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Полiтика

США готові до негайних переговорів з Іраном

США готові до негайних переговорів з Іраном

Сполучені Штати Америки готові хоч завтра відновити переговори з Іраном. Про це заявив Марко Рубіо, підкресливши прагнення Вашингтона до дипломатичного врегулювання існуючих розбіжностей.

"Ми готові хоч завтра повернутися до переговорів з Іраном", — заявив Рубіо, сигналізуючи про збереження відкритості США до діалогу, незважаючи на поточну напруженість у відносинах між двома країнами.

Однак, поряд із закликом до дипломатії, Рубіо також виступив із серйозним попередженням на адресу Тегерана щодо можливих агресивних дій. Він підкреслив, що потенційне рішення Ірану про закриття стратегічно важливої Ормузької протоки буде розцінено як значна ескалація конфлікту.

"Можливе рішення Ірану закрити Ормузьку протоку стане великою ескалацією конфлікту, яка потягне за собою відповідь з боку США", — заявив Рубіо. Ця заява явно вказує на рішучість Вашингтона захищати свободу судноплавства в цьому ключовому морському шляху, через який проходить значна частина світових поставок нафти.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговориІранМарко Рубіо
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