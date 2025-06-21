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Опозиція назвала цілковитим провалом проведення "референдуму" Орбана про вступ України в ЄС

Опозиція назвала цілковитим провалом проведення "референдуму" Орбана про вступ України в ЄС

Голова угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр назвав "тотальним провалом" "національні консультації" уряду Віктора Орбана щодо вступу України в ЄС.

"Урядова пропагандистська кампанія Voks 2025 – це повний провал", - написав він у фейсбуці у суботу.

За словами Мадяра, "всупереч пропагандистській брехні максимальна кількість усіх "виборців" може бути 600 тисяч. А це найнижча кількість поки в історії Національних консультацій".

"І цього їм "вдалося" досягти всього за кілька місяців, разом з тотальною мобілізацією та спаленням десятків мільярдів державних грошей. Це повний провал", - наголосив він.

Угорський уряд розсилав бюлетені для "національної консультації", у яких населення опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УгорщинарашистиВіктор ОрбанПетер Мадяр
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