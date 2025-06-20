Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до розробки та виробництва безпілотників у Росії, а також до схем обходу міжнародних санкцій. Про це йдеться в указі №415/2025, опублікованому на сайті глави держави.

Санкції передбачають блокування активів, припинення фінансових операцій, заборону виведення капіталів, анулювання ліцензій, а також інші обмеження.

До санкційного списку включені 56 фізичних та 55 юридичних осіб з РФ, Білорусі та КНР. Санкції стосуються людей та компаній, залучених до виготовлення російських дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", а також FPV-дронів.

До "чорного списку" зокрема потрапили постачальники ТОВ "Алабуга Машинері" та фірми, які імпортують компоненти для російського виробника БПЛА - акціонерного товариства "Кронштадт", зокрема для виробництва засобу "Бандероль".

Під обмеження потрапили і компанії, повʼязані з авіацією. Зокрема "Авиационная промышленность", яка займається виробництвом та обслуговуванням авіаційної техніки, "Аэроэлектромаш", яка виготовляє електричне устаткування для авіаційної промисловості тощо.

Усі фізособи є громадянами РФ. Серед юросіб - 6 зареєстровані у Китаї, одна у Білорусі, решта - російські компанії, пов’язані з ВПК держави-агресора.

ForUA.com нагадує, раніше Зеленський запровадив санкції проти "тіньового флоту" та музеїв рф. 1 травня під українські санкції потрапили колишній позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, блогер-утікач Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко та інші опозиціонери та росіяни.