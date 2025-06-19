США ведуть прямі переговори з Іраном на тлі переміщення літаків і кораблів та створення запасів крови

Спеціальний посланець США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли по телефону з тих пір, як Ізраїль почав свої удари по Ірану минулого тижня, в спробі знайти дипломатичне завершення кризи, повідомили Reuters троє дипломатів.

За словами дипломатів, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, Аракчі сказав, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки, які почалися 13 червня.

Тим часом американські військові зробили кілька кроків для захисту своїх активів і обладнання на Близькому Сході, оскільки конфлікт між Ізраїлем та Іраном триває. Мова йде про евакуацію всіх незахищених літаків з бази в Катарі та переміщення кораблів ВМС США, дислокованих у Бахрейні, повідомили CNN два чиновники Пентагону.

Центральне командування США також заздалегідь розмістило додаткові запаси крови в регіоні, повідомили чиновники, що є стандартною операційною процедурою в будь-який час, коли є можливість нападу на сили США.

Один із чиновників назвав зміни розумними на тлі погроз Ірану, що він нападе на американські війська і бази на Близькому Сході, якщо США вирішать приєднатися до Ізраїлю в ударах по іранських ядерних об'єктах.

Незахищені американські літаки були переміщені з авіабази Аль-Удейд у Катарі на початку цього тижня. Крім того, всі кораблі ВМС США, які були розгорнуті на базі військово-морської підтримки Бахрейну - базі ВМС США в острівній країні - покинули порт на початку цього тижня. Незрозуміло, куди були переміщені літаки і кораблі під час підвищеної напружености.

Нагадаємо, що в січні 2024 року троє американських військовослужбовців були вбиті і десятки були поранені після того, як підтримуване Іраном шиїтське ополчення здійснило атаку безпілотниками на американську базу на кордоні Сирії та Іраку.