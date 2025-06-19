Наступної зими Україні може забракнути газу, - BBC

Якщо у перші три роки повномасштабної війни українські енергетики і населення боролися із дефіцитом світла, то наступної зими може забракнути газу. Партнери України та експерти закликають думати про варіанти рішень влітку - поки газ сезонно дешевший.

Але навіть на це бракує грошей.

Як визнав на початку літа президент Зеленський, уряд знайшов лише половину потрібних коштів, а ще половину – "на мільярд євро" - доведеться шукати далі, пише BBC News Україна.

Головною причиною того, що наприкінці цієї зими Україна відчула нестачу газу президент Зеленський називає російські удари по видобутку та сховищах, що почалися ще минулого року.

Впродовж останніх двох років уряд та "Нафтогаз" проводили політику зменшення імпорту і збільшення власного видобутку.

Але російські обстріли східних областей минулої осені із прицілом на газовидобувну інфраструктуру на піку атак позбавили Україну понад 40% видобутку. Великих втрат зазнала державна компанія "Укргазвидобування", що входить до Групи "Нафтогаз".

На додачу до цього, минулий опалювальний сезон для "Нафтогазу" також відзначився зміною керівництва - на його початку, та припиненням транзиту російського газу – посеред сезону.

Фактично, як пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, усі три роки до цього Україна трималася на запасах, зроблених ще до великої війни, у 2021-му, коли закачка газу відбулася ще за нормативами мирного часу.

"Ми закачали газ з розрахунку, що війни не буде. Війна сталася, відповідно, стрімко впало споживання газу", - заявив Харченко під час дискусії в Центрі економічної стратегії (ЦЕС).

На початок повномасштабного вторгнення Росії, запаси газу у сховищах були значними, і при падінні споживання на понад третину, їх "проїдали наступні три роки, не імпортуючи газ і декларуючи величезні успіхи внутрішнього видобутку, який насправді практично не змінювався", каже Харченко.

На початок минулого опалювального сезону у сховищах було майже 13 млрд кубів газу. Щоб досягти хоча б такого ж рівня запасів цього року, вцілілого українського видобутку недостатньо.

За оцінками "Нафтогазу" та експертів, для нормального проходження зими Україні треба імпортувати близько 4,5 млрд кубів. Ці розрахунки не враховують близько 2 млрд кубів, які варто було б мати в запасі, якщо електроенергетиці з якихось причин буде потрібно перейти на газ.

Станом на початок червня, за даними аналітичного агентства ExPro, запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 7 млрд кубів, а самі сховища були заповнені на менш як 23%.