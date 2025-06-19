Україні загрожує демографічна криза – The Telegraph

Україна стрімко наближається до демографічної кризи, головною причиною якої є масовий виїзд молодих жінок. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, наголошуючи на проблемі, яка поки що не отримала належної уваги всередині країни.

Поки чоловікам призовного віку заборонено залишати Україну, жінки мають змогу вільно виїжджати за кордон, і, як зазначає видання, дедалі частіше не повертаються. Ця тенденція вже відображається у статистиці європейських країн: Польща, Австрія та Литва фіксують значне зростання кількості українських студенток у своїх вищих навчальних закладах.

Ситуація стає загрозливою на тлі загального падіння народжуваності та скорочення кількості школярів. За прогнозами Міністерства освіти і науки України, до 2029 року кількість першокласників може зменшитися на 30%.

Відтік молоді, особливо жінок, перетворюється на стратегічну загрозу, що виходить за межі суто демографічних показників. Це впливає на соціальну, економічну та культурну сфери країни. Уряд України вже визначив збереження людського капіталу як пріоритет №2 після оборони, усвідомлюючи, що без молодих спеціалістів та фахівців відновлення країни буде неможливим.

Видання The Telegraph підкреслює необхідність негайної та системної реакції на цю проблему, аби запобігти поглибленню демографічної кризи та її довгостроковим наслідкам для майбутнього України.