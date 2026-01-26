3,1 мільйона за 4 роки: оприлюднено повну статистику виїзду українців з початку війни

Тенденція до повернення громадян в Україну посилюється. За підсумками 2025 року кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулися, суттєво зменшилася порівняно з попереднім роком.

За даними Опендатабот, посилаючись на статистику Державної прикордонної служби, за минулий рік було зафіксовано понад 37 мільйонів перетинів державного кордону.

Ключові цифри 2025 року

Показники в’їздів та виїздів майже зрівнялися, що свідчить про стабілізацію міграційних процесів:

18,4 млн в’їздів в Україну;

18,7 млн виїздів з України.

Різниця між тими, хто виїхав та в’їхав (умовне «неповернення»), склала 290,3 тисячі осіб. Для порівняння, у 2024 році цей показник був у 1,5 раза вищим і сягав майже 443 тисяч громадян.

Підсумки чотирьох років війни

За весь період повномасштабного вторгнення загальна кількість громадян, які офіційно виїхали з підконтрольних територій і поки не повернулися, становить 3,1 мільйона осіб.

Статистика підкреслює, що основна хвиля міграції припала на початок агресії: 72% від усієї кількості неврахованих повернень відбулися саме у перший рік великої війни. Наразі ж щороку все більше українців обирають шлях додому або підтримують маятникову міграцію, не залишаючись за кордоном назавжди.

Хоча інтенсивність перетину кордону зростає, поступове скорочення розриву між виїздами та в’їздами є позитивним сигналом для демографічної ситуації в країні.