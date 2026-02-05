З 2026 року в’їзд до Євросоюзу стане платним: деталі нововведення

Звичний порядок безвізових подорожей до Європейського Союзу зазнає суттєвих змін. Вже з кінця 2026 року для перетину кордону українцям знадобиться не лише закордонний паспорт, а й обов'язкова попередня реєстрація в системі ETIAS.

Про впровадження нових правил повідомила журналістка Катерина Соляр у своєму Instagram.

Головне про систему ETIAS: ціна та умови

Система попередньої авторизації створена для посилення безпеки на кордонах ЄС. Вона не є візою, проте без схваленої анкети в'їзд до Шенгенської зони буде неможливим.

Вартість: 20 євро (приблизно 1016 грн ) за кожну заявку.

Оплата: виключно онлайн через офіційний сайт за допомогою банківської картки.

Термін дії: дозвіл видається на 3 роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта.

Географія: дозвіл діятиме для в'їзду до 30 країн Європи (включаючи Румунію, Болгарію та Кіпр).

Важливі нюанси, про які варто знати

Нововведення стосується всіх громадян країн, що мають безвізовий режим з ЄС, незалежно від віку чи мети поїздки (туризм, бізнес або візит до родичів).

1. Індивідуальний збір: Групових заявок не існує. За кожного члена сім'ї, включаючи дітей, потрібно платити та заповнювати анкету окремо.

2. Ризик відмови: Адміністративний збір у розмірі 20 євро не повертається, навіть якщо у в'їзді було відмовлено або ви припустилися технічної помилки в анкеті.

3. Технічна точність: Помилка в номері паспорта або навіть одна неправильна літера в прізвищі призведе до анулювання заявки. У такому разі доведеться подавати нову анкету та платити за неї повторно.

Коли чекати на зміни?

Офіційний запуск системи запланований на кінець 2026 року. До цього часу українці можуть продовжувати подорожувати за нинішніми правилами безвізу. Після впровадження ETIAS перевізники (авіакомпанії та автобусні оператори) будуть зобов’язані перевіряти наявність дозволу ще під час посадки пасажирів.