Ядерна рулетка: спецоперація Ізраїлю чи авіаудар США

Ізраїль розглядає варіант ризикованої наземної операції проти ядерного об’єкта Ірану у Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться здійснити по ньому авіаудар. Про це повідомляє впливове американське видання Axios із посиланням на джерела в адміністрації Дональда Трампа.

Йдеться про надсекретний і надзахищений ядерний об’єкт, розташований глибоко під горою на південь від Тегерана. Це один з найміцніших і найкраще укріплених ядерних центрів Ірану.

«Ми єдині, хто має можливість це зробити, але це не означає, що я це зроблю», — сказав Дональд Трамп, коментуючи ймовірність застосування авіабомб проти Фордо.

США дійсно мають відповідні засоби: 16-тонні протибункерні бомби MOP (Massive Ordnance Penetrator) та стратегічні бомбардувальники B-2, здатні пробивати надглибокі укріплення. Однак остаточного рішення щодо застосування сили поки немає.

У разі відмови Вашингтона діяти, Ізраїль готовий відправити спецназ. Подібна операція вже мала місце у вересні минулого року — тоді було знищено підземний ракетний завод у Сирії.

«Ми не зможемо влучити бомбами так глибоко, як треба. Але ми можемо зробити це за допомогою людей», — процитував Axios американського чиновника, який підтвердив готовність ізраїльтян до спецрейду.

За інформацією джерел, Ізраїль уже контролює іранський повітряний простір, що зменшує ризик провалу, але операція проти Фордо — це все одно мілітарна рулетка з непередбачуваними наслідками для всього регіону.