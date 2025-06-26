Іран зберіг неушкодженими свої запаси високозбагаченого урану, - FT

Запаси високозбагаченого урану в Ірані значною мірою залишилися неушкодженими після ударів США по ключових ядерних об’єктах Тегерана, вважають європейські розвідки. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Як вважають європейські розвідки, запаси обсягом 408 кілограмів урану розміщувалися не на об’єкті у Фордо, а були розподілені по інших місцях.

США поки не надали союзникам у Євросоюзі остаточних розвідувальних даних про ядерний потенціал Ірану після ударів. Євросоюз наразі зупинив контакти з Тегераном в очікуванні нових кроків Вашингтона, повідомили джерела FT.

США атакували іранські ядерні об’єкти уночі 22 червня. Ударів зазнали заводи зі збагачення у Фордо та Натанзі, а також сховище в Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп після бомбардувань заявив, що ядерна програма Ірану знищена. Коли CNN і The New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці написали, що ці удари відкинули іранські розробки лише на кілька місяців, Трамп піддав ці видання різкій публічній критиці та звинуватив у поширенні фейкових новин.