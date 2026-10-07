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Війна

У Прилуках кількість загиблих через російський удар зросла до 16, серед них четверо дітей

У Прилуках кількість загиблих через російський удар зросла до 16, серед них четверо дітей

У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки 7 жовтня зросла до 16 людей. Серед загиблих четверо дітей, повідомила поліція Чернігівської області.

Станом на 15:00 внаслідок атаки постраждали 55 людей, зокрема семеро дітей.

У місті пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Точну кількість пошкоджених будівель наразі встановлюють.

Російські війська завдали ракетного удару по Прилуках 7 жовтня. На місці атаки тривають роботи з ліквідації наслідків удару та пошуку постраждалих.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прилукивоєнний злочинавіаудар США по Ірану
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