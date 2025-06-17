﻿
Свiт

В Ізраїлі після пошкодження електростанції зупинили роботу НПЗ: дефіцит палива не очікується

В Ізраїлі після пошкодження електростанції зупинили роботу НПЗ: дефіцит палива не очікується

Міністерство енергетики Ізраїлю заявило, що не очікує дефіциту палива, оскільки була проведена підготовка для забезпечення достатньої кількости запасів перед іранським ударом по нафтопереробному заводу в Хайфі.

"Міністерство готувалося заздалегідь, в Ізраїлі є паливо і запаси, і не очікується дефіцит", - йдеться в заяві міністерства. Незважаючи на пошкодження Базана (нафтопереробний завод в Хайфі), ніяких труднощів не передбачається в постачанні компаніям палива, повідомляє CNN.

Троє співробітників ізраїльської нафтової компанії Bazan Group були вбиті рано вранці в понеділок у результаті іранської атаки, йдеться в заяві компанії.

Bazan Group, що базується в Хайфі та є однією з найбільших і найскладніших енергетичних груп в Ізраїлі, згадала про збиток і смерть співробітників у регуляторному поданні на Тель-Авівську фондову біржу. У заяві йдеться, що електростанція, відповідальна за "частину виробництва пари та електроенергії, що використовуються об'єктами групи, була значно пошкоджена", і що всі об'єкти нафтопереробного заводу та дочірніх компаній були закриті.

Вибухи були зафіксовані в прибережному ізраїльському місті Хайфа, пошкодивши будівлі та підпаливши інфраструктуру після того, як Ізраїль заявив, що Іран запустив нову порцію ракет.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НПЗвійнаІзраїльІранХайфаBazan Group
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos
Культура 17.06.2025 12:51:22
Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos
Читати
Ізраїль ліквідував новопризначеного начальника Генштабу Ірану
Свiт 17.06.2025 12:27:18
Ізраїль ліквідував новопризначеного начальника Генштабу Ірану
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції
Дайджест 17.06.2025 12:07:34
Ранковий дайджест ForUА: Пекельна ніч у Києві, атаки на Одесу та завислі санкції
Читати

Популярнi статтi