Ігнат розкрив подробиці нічної масованої атаки на Київ

У ніч на вівторок, 17 червня, Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії із застосуванням безпілотників та ракет. Місто пережило значні руйнування, а кількість жертв зробила цю атаку однією з найтрагічніших для столиці за останній час. Подробиці нападу розкрив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Атака з різних напрямків та використання касетних боєприпасів

За словами Ігната, російські війська атакували Київ з різних напрямків, зокрема, використовуючи русло Дніпра, що створювало загрозу по всьому місту. "Величезна кількість цих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта — зі східного/західного напрямку, атакуючи столицю в різних районах", — пояснив полковник.

Він також зазначив, що в столиці було знайдено фрагменти касетних боєприпасів, які, за його словами, мають багато вражаючих елементів і використовуються для максимального ураження людей. Це, як наголосив Ігнат, свідчить про терористичний характер обстрілів.

Порівняння з попередніми атаками та трагічні наслідки

Юрій Ігнат порівняв цю атаку з попередніми, зазначивши, що Київ переживав і "страшніші варіанти", коли летіли десятки балістичних ракет, а також ракети Х-101 та "Кинджали", що призводили до влучань, зокрема, по лікарні "Охматдит". Однак, за його словами, ця атака є однією з наймасованіших за кількістю задіяних засобів ураження.

У ніч на 17 червня російські загарбники під час комбінованої атаки застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

На жаль, наслідки цієї атаки виявилися вкрай трагічними: загинули 14 людей, ще близько 100 дістали поранення. За кількістю загиблих це найтрагічніша атака по Києву після удару по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, коли загинуло 33 людини, та атаки 24 квітня 2025 року, що забрала життя 13 осіб.

Ефективність української ППО

Незважаючи на масованість атаки, українські Сили ППО продемонстрували високу ефективність. За даними командування, у вівторок, 17 червня, українські захисники знищили 428 із 472 цілей під час російської масованої атаки.

Юрій Ігнат також провів паралелі з атаками на Ізраїль, де сотні балістичних ракет одночасно обстрілюють країну. Він зазначив, що на відміну від відносно невеликого Ізраїлю, Україна значно більша за територією, проте росіяни застосовують тактику масованих, але точкових ударів, щоб завдати максимальної шкоди.

Цей черговий акт агресії підкреслює необхідність посилення протиповітряної оборони України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини.