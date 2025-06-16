Іран надіслав США та Ізраїлю сигнал про готовність до переговорів і припинення бойових дій

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal (WSJ), Іран сигналізує про готовність до переговорів зі США та Ізраїлем через арабських посередників, висловлюючи намір припинити військові дії.

Керівник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність припинити обстріли у відповідь на аналогічні дії Ізраїлю.

Повідомляється, що Іран готовий до переговорів зі США та Ізраїлем, і ці сигнали надсилаються через арабських посередників. Іран також висловив намір припинити військові дії.

Керівник МЗС Ірану заявив, що вони готові припинити обстріли, якщо Ізраїль зробить те саме. Водночас він назвав ізраїльські удари по морському газовому родовищу "дуже небезпечним актом", заявивши, що "перенесення конфлікту у Перську затоку є стратегічною помилкою". Іран також звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ірансько-американські переговори.