Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.
Як передають росЗМІ, про це заявила пресаташе МЗС РФ Марія Захарова.
"На сьогодні чергову зустріч в рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасовано за ініціативою американських переговірників", - зазначила вона.
Захарова сподівається, що "взята ними пауза не буде надто довгою".
Нагадаємо, раніше посол Росії в США Алєксандр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.
Переговори між США та Росією скасовані за ініціативою американців
Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.