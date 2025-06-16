Переговори між США та Росією скасовані за ініціативою американців

Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.



Як передають росЗМІ, про це заявила пресаташе МЗС РФ Марія Захарова.



"На сьогодні чергову зустріч в рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасовано за ініціативою американських переговірників", - зазначила вона.



Захарова сподівається, що "взята ними пауза не буде надто довгою".



Нагадаємо, раніше посол Росії в США Алєксандр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.