Угорщина погрожує припинити постачання електроенергії Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина може припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Європейський Союз заборонить своїй країні закуповувати російський газ і нафту. Цю заяву було зроблено на тлі триваючих дискусій в ЄС про можливе введення нових санкцій проти Росії.

Сійярто наголосив, що енергетична безпека Угорщини є пріоритетом, і країна не може залежати від поставок, які можуть бути перервані в односторонньому порядку. Він зазначив, що залежність Угорщини від російських енергоносіїв історично зумовлена, і країна активно працює над диверсифікацією своїх джерел, але це потребує часу та значних інвестицій.

"Ми не можемо дозволити, щоб народ Угорщини платив ціну за війну, в якій він не бере участі", - заявив Сійярто. "Якщо нас позбавлять можливості отримувати російські газ і нафту, це поставить під загрозу наше внутрішнє енергопостачання, і в такому разі ми будемо змушені переглянути всі наші зобов'язання, включно з постачанням електроенергії нашим сусідам".

Ця заява викликає серйозні побоювання в Україні, яка в умовах воєнного часу потребує будь-якої можливої енергетичної підтримки. Україна вже стикається з серйозними проблемами у своїй енергетичній інфраструктурі через російські атаки.

Залишається незрозумілим, наскільки реальною є загроза Угорщини і чи піде ЄС на такі кроки, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації в регіоні. Дипломатичні кола очікують на подальші переговори та заяви з цього питання.