﻿
Свiт

Ізраїльські ВПС вперше в цій війні завдали ударів за 1500 кілометрів

Ізраїльські ВПС вперше в цій війні завдали ударів за 1500 кілометрів

Ізраїльські ВПС заявили, що провели хвилю ударів по оборонних масивах в Тегерані в ніч на суботу.

"Ці удари мають оперативне і національне значення. Ми пошкодили і продовжимо завдавати шкоди - стратегічні об'єкти і джерела знань противника", - сказав командувач ВПС Ізраїлю MG Tomer Bar в ситуативній оцінці, інформує CNN.

Літаки ВПС Ізраїлю вразили десятки цілей, включаючи зенітну ракетну інфраструктуру, сказав Бар.

Зазначено, що вперше з початку війни за 1500 кілометрів від ізраїльської території ЦАХАЛ завдав ударів по оборонних масивах у районі Тегерана.

Своєю чергою Іран заявив, що збив ізраїльські безпілотники, які перетнули його північно-західний кордон поблизу Салмаса, повідомила в суботу державна компанія Nour News.

"Ісламським воїнам вдалося збити ізраїльські безпілотники, які перетнули наш кордон", - йдеться в повідомленні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаІзраїльІран
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ДТП автобуса з українською реєстрацією у Франції: 4 загиблих, 30 поранені
Надзвичайні події 13.06.2025 20:38:17
ДТП автобуса з українською реєстрацією у Франції: 4 загиблих, 30 поранені
Читати
Трамп вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США"
Полiтика 13.06.2025 20:19:43
Трамп вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США"
Читати
Вечірній дайджест ForUА: Ситуація на Близькому Сході, мільярд євро від ЄС та трагедія з українцями у Франції
Дайджест 13.06.2025 20:00:52
Вечірній дайджест ForUА: Ситуація на Близькому Сході, мільярд євро від ЄС та трагедія з українцями у Франції
Читати

Популярнi статтi