Іранська ракета влучила в військові штаби в Тель-Авіві

Відео, перевірене CNN, засвідчило драматичний момент, коли ракета влучила в околиці Кір'ї, району Тель-Авіва, де розташовані військові штаби Армії оборони Ізраїлю (IDF) та Міністерства оборони.

Можна побачити, як кілька снарядів-перехоплювачів запускаються з землі в небо на відео, знятому свідком з сусідньої будівлі, коли Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю в ніч на суботу. Через кілька хвилин ракета вдарилася об землю, викликавши великий вибух з великими шлейфами диму, які піднімаються з області удару, показують кадри.

На відео видно, що багатоквартирний будинок був серйозно пошкоджений.

Друге відео, зняте інформаційним агентством Reuters, показує ракету, що рухається до землі, перш ніж вдарити по району Кір'я приблизно о 1:35 ранку за місцевим часом. Вибухи були зареєстровані по всьому Тель-Авіву.

Ізраїльські сили працювали над тим, щоб відбити кілька хвиль повітряних ударів з Ірану, починаючи з п'ятниці і до ранку суботи. Армія оборони Ізраїлю заявила, що «не коментує хіти і місця».

Масштаби руйнувань і жертв наразі достеменно не відомі.

У суботу вранці були проведені пошуки жителів, які все ще перебувають під завалами після того, як поліція заявила, що смертельний іранський ракетний удар вдарив поблизу житлового району Рішон-Лезіон на південь від Тель-Авіва.

На світлині, поширеній ізраїльською поліцією, поліціянтка Авів Сарга зображена з дитиною з району удару, де екстрені служби підтвердили загибель двох людей і 19 поранених.

Національне агентство з реагування на надзвичайні ситуації Magen David Adom (MDA) заявило, що його працівники «зіткнулися з великими руйнуваннями кількох будівель», коли вони прибули на місце події.

"Деякі з постраждалих опинилися в пастці під завалами, інші є пораненими", - йдеться в заяві MDA. Агентство продовжує пошуки, щоб ніхто не залишався в пастці.