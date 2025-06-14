Столиця живе своїм життям: Марш рівности під час так званого Місяця гордости

Міська влада закликає до толерантности та дотримання правопорядку під час т. зв. Маршу Рівности.

Марш рівности КиївПрайд розпочався в столиці цієї суботи, 14 червня. Місце проведення Маршу до останнього не розголошувалося з міркувань безпеки.

«У демократичному суспільстві кожен має право на власну думку. І жодна позиція не дає права порушувати закон чи вдаватись до агресії. Ми закликаємо всіх бути врівноваженими, уникати провокацій і поважати право інших на мирне зібрання», – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Міська влада співпрацює з правоохоронними органами для належного забезпечення громадського порядку.

Виявляється, що правоохоронці та столична влада закликали організаторів скасувати т. зв. Марш рівности, запланований у межах т. зв. Місяця гордости.

В етері Громадського радіо проєктний менеджер KyivPride Михайло Юров розповів більше про саму подію та важливість видимості ЛГБТІК+ спільноти:

«Саме вчорашня зустріч була доволі напружена. Правоохоронці все ж наполягали на тому, щоб ми скасували захід чи перенесли його на іншу дату...».

Михайло Юров зауважив, що часто багато хто думає, що Марш рівности — це «гей-парад»:

«Але це не так. Це правозахисна подія для збільшення видимості ЛГБТІК+ спільноти в Україні. А також для того, аби заявити про права, яких немає, і які ми вимагаємо від держави».

Чимало представників праворадикальних організацій, які воюють на фронті, вважають проведення таких акцій плювком ув очі. Коментарі від них на кшталт "всіх на фронт, рівні так рівні" є лише квіточками...

Люди дивуються, чому можлива така акція під час воєнного стану.

Окреме роздратування викликають сотні поліціянтів, які стягнуті в районі вулиці Богдана Хмельницького та прилеглих до неї.

Нагадаємо, що чимало військових, зокрема генерал Віктор Муженко, вважають, що працівники поліції та инших силових структур мають захищати Україну на фронті.