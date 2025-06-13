ВПС Ізраїлю завдали удару по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, - DW

ВПС Ізраїлю завдали удару по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про його наслідки поки не повідомляють, інформує DW.

Раніше Хаменеї заявив, що іранська армія діятиме силовими методами і «розорить негідницький сіоністський режим». За його словами, народ Ірану може бути впевнений, що в цьому відношенні не буде жодних послаблень.

Відомо, що понад 200 літаків Військово-повітряних сил Ізраїлю були задіяні в ударах по Ірану.

Про це в п'ятницю, 13 червня, повідомив на прес-конференції представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Еффі Дефрін. За його словами, під час ударів винищувачі скинули понад 330 боєприпасів на 100 цілей. Як зі свого боку уточнили військові оглядачі газети BILD, Ізраїль не втратив жодного зі своїх літаків. При цьому бомбардувальники F-35, F-16 і F-15 наближалися до цілей, переважно - в Тегерані, на відстань до 50 км, щоб скинути керовані бомби.

Відповідь системи протиповітряної оборони (ППО) Ірану надійшла лише з однієї бази. BILD припускає, що подібна динаміка свідчить про масовану кібератаку із застосуванням засобів електронної війни, яка, ймовірно, почалася під час зльоту ізраїльських літаків. Ізраїлю, мабуть, вдалося на кілька годин відключити іранські радари, уточнило видання.