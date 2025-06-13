Дослидження: Дихання розкаже про стан здоров’я не гірше за МРТ

Учені Інституту Вейцмана (Ізраїль) зробили неочікуване відкриття: кожна людина має унікальний дихальний малюнок, за яким її можна ідентифікувати майже з 97% точністю.

Дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, показало, що стиль дихання залежить від роботи мозку, повідомляє Neuroscience News.

Нейробіолог Ноам Собель і його команда провели експеримент, у якому 100 учасників носили протягом однієї доби спецальний сенсорний пристрій.

Виявилось, що навіть під час сну, занять спортом чи навчання кожна людина дихає по-своєму. І цей малюнок настільки унікальний, що його можна використовувати як паспорт.

— Ми помилялися, вважаючи, що розрізнити учасників буде дуже важко. Насправді кожен подих, ніби відбиток пальця на долоні, — каже автор дослідження.

Найцікавіше, що стиль дихання чітко пов’язаний із психоемоційним станом. Наприклад, люди з високим рівнем тривожності робили короткі вдихи.

— Ми звикли думати, що емоції впливають на дихання. Але, можливо, все навпаки — через дихання можна змінити свій настрій, — зазначають дослідники.

Наразі пристрій має певні недоліки. Проте команда вже розробляє більш зручну версію, придатну для щоденного використання.

Тож контролюючи дихання, можна позбутися багатьох проблем без жодних пігулок.