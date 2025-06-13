Ігор Корж: Чи перебувають Штати на порозі громадянської війни?

Ігор Корж - громадський діяч, засновник ГО «Європейський шлях України» спеціально для ForUA.

Те, що донедавна видавалося фантастичним сценарієм – врешті сталося. У США відбувається пряма конфронтація між місцевою та федеральною владами, що ризикує перерости у повномасштабне протистояння.

Першою відзначилася Каліфорнія, найбагатший штат Сполучених Штатів, з населенням понад 39 мільйонів осіб і валовим внутрішнім продуктом, що перевищує економіку Німеччини. Протистояння між губернатором штату Гевіном Ньюсомом і президентом Дональдом Трампом уже перейшло у вкрай жорстку фазу. І головне – цей конфлікт буде вкрай складно локалізувати. Конфлікт може затягнути більшість штатів.

Чому Лос-Анджелес став першим? 6 червня вулицями міста пройшли рейди Імміграційної та митної поліції США (ICE), спрямовані на перевірку мешканців районів, де понад 80% населення є вихідцями з Латинської Америки. Закономірно, що вже 8 червня в місті спалахнули сутички: горіли автомобілі, будівлі, надходили повідомлення про мародерство та поранених. У відповідь Дональд Трамп віддав наказ перекинути до Лос-Анджелеса 2000 бійців Національної гвардії, які зачистили центр міста. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс та губернатор Ньюсом виступили з різкою критикою цієї ідеї, звинувативши Білий дім у розпалюванні конфлікту.

Далі – більше: 9 червня штат Каліфорнія подав до суду на адміністрацію президента Трампа за незаконне використання Нацгвардії. Генеральний прокурор штату Роб Бонта заявив, що впевнений у перемозі: «Ми не подаємо позови, в яких не впевнені». Можна констатувати, що конфлікт нікуди не подінеться. Тим паче, не варто забувати, що Каліфорнія – «демократичний» штат. А отже там Трампа будуть «наздоганяти» як тільки можна.

На цьому тлі Дональд Трамп погрожує скасувати федеральне фінансування Каліфорнії — рішення, яке може спричинити економічний шок для всіх США. Справа в тому, що Каліфорнія є головним донором федерального бюджету, і якщо зупинити повернення грошей назад в штат, на всю країну чекатиме колапс.

Найбільш гучним проявом кризи став учорашній інцидент із сенатором Алексом Падільєю. Його силоміць вивели з конференції міністерки внутрішньої безпеки США Кристі Ноем. Після того як сенатор намагався поставити питання щодо імміграційної політики, його скрутили, повалили на підлогу та вдягли наручники. Пізніше його відпустили без звинувачень, але інцидент отримав широкий резонанс. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав подію «грубим поводженням» і зажадав негайного пояснення. Сам Паділья заявив: «Якщо уряд так поводиться із сенатором за питання, уявіть, як він поводиться з простими фермерами, кухарями та робітниками Каліфорнії».

Зараз звучать заклики губернатора Ньюсома до громадян Каліфорнії та всієї країни виходити на вулиці та захищати демократію. За його словами, нинішня адміністрація Трампа намагається змусити американців мовчати, підкорятися та розвалює демократичні інститути, знищуючи принцип поділу влад. Він попередив: «Демократія зазнає нападу просто зараз, і саме сьогодні громадяни повинні взяти на себе відповідальність, щоб її захистити».

Зараз у Штатах готується повномасштабна акція протесту «Без королів», яка має відбутися у понад 1800 містах США і навіть за кордоном. Мітинги заплановані на 14 червня — день народження Дональда Трампа, коли у Вашингтоні запланований військовий парад. Попри символічну дату, масштабних протестів у самій столиці не передбачається — організатори свідомо обрали інші міста, щоб уникнути прямого зіткнення з владою. Паралельно з цією кампанією розгортається ще одна антитрампіська акція — «Вижени клоунів», організована рухом Women’s March. Очікується участь понад 13 тисяч осіб у 320 містах країни. Тож святкування 79-річчя у Трампа обіцяє бути веселим…

Те що ми зараз бачимо, це не просто адміністративна або юридична колізія. Це глибша тріщина в американській системі. Федералізм, що довгі роки був основою політичної стабільності США, сьогодні розхитується зсередини. Конфлікт між Вашингтоном і Каліфорнією перетворюється на модель нового типу внутрішньої війни — без лінії фронту, але з протистоянням інституцій, обопільними судовими позовами та фактичною мобілізацією громадян.

Трамп, який вводить війська у власний штат, щоб придушити протест, демонструє не силу — це слабкість. І демонстрація того, що він все ж сьогодні намагається перетворити політичну систему США на інструмент особистої влади.

Чи є це початком громадянської війни? Поки що ні. Але всі симптоми — наявні: глибока недовіра, паралельні центри впливу, силове протистояння. Менш ніж за пів року адміністрація Трампа розхитала фундамент американської демократії до критичної межі.