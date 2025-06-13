Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами – зокрема, підтримуючи російську агресію проти України.

"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану.

Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.

Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам", - мовиться в заяві МЗС.

У МЗС стверджують, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для глобальної стабільности. Також у міністерстві нагадали, що Іран продовжує підтримувати Росію у її війні проти України, зокрема постачаючи озброєння, яке використовується для атак на українське населення.

У МЗС підкреслили, що Іран "є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами".

"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними. У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів – Росії, Ірану та Північної Кореї", – йдеться в заяві.

На тлі погіршення ситуації МЗС закликало українців утриматися від поїздок до держав регіону – зокрема Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії – до стабілізації ситуації.

Громадянам, які перебувають у цих країнах, радять дотримуватись заходів безпеки, уважно стежити за повідомленнями місцевої влади й завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Уранці в п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав шерег авіаударів по Ірану, метою яких були об'єкти ядерної програми Ірану і військове керівництво країни.

Армія оборони Ізраїлю назвала ці атаки «влучними превентивними ударами», а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про початок масштабної військової операції Лев, що встає (Rising Lion), метою якої є завдавання удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах із виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. За словами очільника Ізраїлю, Іран володіє обсягами збагаченого урану, достатніми для виготовлення дев’яти ядерних боєзарядів.

Іран заявив, що Ізраїль перейшов усі червоні лінії, і тепер у Тегерана немає жодних обмежень для удару у відповідь.