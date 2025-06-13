Мільйон «хороших росіян»: чи змінять людські втрати ворога архітектуру війни

За час повномасштабного вторгнення на територію України РФ втратила понад 1 мільйон військовослужбовців, повідомили напередодні у Генштабі ЗСУ. Яким чином цей фактор може вплинути на подальший розвиток подій в театрі бойових дій – далі в матеріалі.

12 червня, коли в РФ відзначали День Росії, українці своєрідно привітали сусідів-окупантів. Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що людські втрати ворога перевалили за мільйон. «Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність – ось що забезпечило цей неймовірний результат - 1 мільйон загальних втрат ворожої армії», - зазначив з цього приводу головком Олександр Сирський, нагороджуючи воїнів, на чиєму рахунку чимало знищених путінських «визволителів».

У День Росії британська розвідка також повідомила, що втрати РФ у війни проти України сягнули 1 млн військових. З них, додали у Лондоні, ймовірно, близько 250 тисяч загинули або зникли безвісти. Окремо наголошується, що це є найбільшими втратами країни з часів Другої світової війни. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Путіним росіян у якості «гарматного м’яса». Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також констатував, що життя людини не має цінності для Путіна. «З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів», - підкреслив він. Естонський прем’єр у цьому контексті додав, що тиск на Росію повинен тривати, оскільки це «єдиний шлях до справедливого і сталого миру».

До речі, якщо говорити про тиск, то слід зауважити, що група країн у форматі «Веймар+» у спільній декларації 12 червня заявила про готовність посилити тиск на Росію, «яка продовжує відмовлятися від серйозних і надійних зобов’язань щодо досягнення миру». Принагідно зауважимо, що формат «Веймар+» об’єднує ключові європейські країни - Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію та Великобританію, тощо. У цій міжнародній структурі також вказали, коментуючи 1 млн російських втрат на те, що для Кремля людський ресурс – грубо кажучи, дорожня пилюка, не більше того.

Між тим у вітчизняному Генштабі не деталізують, скільки саме російських військових вбито (бойові втрати – це загальне поняття) і яка їхня частина з усіх бойових втрат. Цю статистику інколи розкриває лише вище політичне або військове керівництво. Наприклад, 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що загинуло 180 тисяч російських військових. Рік потому головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що безповоротні втрати Росії складають 250 тисяч осіб. Тобто із загальної статистики втрат (на той момент - 870 тисяч) це було близько 28%. За такою логікою, станом на 12 червня 2025-го безповоротні втрати Росії можуть складати близько 280 тисяч окупантів. До слова, така статистика збігається із співвідношенням безповоротних і санітарних втрат у військових конфліктах. Приміром, під час Першої світової це співвідношення було 1 до 4, під час Другої світової – один до трьох.

Водночас американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) станом на початок червня оцінює сумарні втрати сторін в російсько-українській війні у 1,4 млн військових. Аналітики заявляють про загибель 250 тисяч росіян і 60-100 тисяч українців. «Щоб поглянути на ці цифри в історичній перспективі, Росія зазнала приблизно вп’ятеро більше смертей в Україні, ніж у всіх російських та радянських війнах разом узятих між закінченням Другої світової та початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року», - йдеться у дослідженні CSIS.

На початку березня, виступаючи в Українському католицькому університеті, колишній головком ЗСУ, а нині посол у Великобританії Валерій Залужний назвав «критичними» рівень втрат, як в українській, так і в російській арміях. За його словами, серед українських бійців – це 50 тисяч вбитих, серед російських – 250 тис. «50 тисяч вбитими в Україні і 300 з чимось тисяч поранених – критичним виявилось, нікому реально воювати», - заявив ексголовком про українську ситуацію. Що ж стосується країни-агресорки, то, на переконання Залужного, вона може ще примусово мобілізувати певну кількість військових, «але їхня боєздатність буде не належного рівня».

«Всевишній розрахував так, щоб мільйон втрат песиголовців з початку повномасштабного вторгнення припав якраз на День Росії. Такий результат означає виснажливу роботу наших операторів БпЛА, артилеристів, ракетників, піхоти – всіх, хто знищує цю погань. Але принагідно нагадаю, що йдеться про загальну кількість російських втрат. Це і вбиті, і поранені, і полонені. А за час війни бути пораненим, як ви розумієте, можна не раз, і повернутися в стрій, відповідно. Але цифра в будь-якому випадку красива й показова», - зазначає колишній речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

У той же час ексшоумен, а нині волонтер Сергій Притула робить наступний акцент: «Мільйон втрат Росії у цій війні – вбиті і скалічені російські солдати. І кожен з них - доказ аксіоми, яку людство мало осягнути ще з часів сталінських наступів крізь мінні поля: для російської держави цінність людського життя – ніщо. Для цивілізованих суспільств мільйон вбитими і пораненими – це катастрофа. Для людожерського режиму – статистика. Технологія, відпрацьована роками. По мільйонах скривавлених тіл повзуть тисячі наступних. Вони досі проводять «развєдку боєм». У них є дрони для розвідки, але цінність людського життя для них порожній звук. Вони мають найбільшу за площею країну у світі, але готові закидати своїми тілами хоч клаптик, але чужої».

Моделюючи подальшу воєнну погоду, політолог і експерт з ракетних програм Олександр Кочетков зауважує: «Поки що можна констатувати приблизну рівність сторін. Тобто, ворог, швидше за все, просунеться на декількох напрямках, але масштабно прорвати фронт і - головне - ввести у прорив нові сили і розширити наступ він не зможе. Так само складно уявити, що у ЗСУ знайдеться достатньо сил і засобів, щоб, стримавши ворога, перейти у масштабний контрнаступ. Саме ця динамічна рівновага, а також складний стан російської економіки, що погіршується, і є передумовами, що наприкінці року можливі відносно конструктивні мирні переговори. Ну, а під час літнього наступу будуть посилені удари агресора по мирних містах України. Триста-п’ятсот шахедів плюс п’ятдесят-сімдесят ракет різних типів на добу і так двічі на тиждень можуть, на жаль, стати нормою на наступні декілька місяців. І до цього треба бути психологічно готовими. Так само, як свого часу ми змогли призвичаїтися до відключень світла».

Експерт окремо наголошує на тому, що наразі найбільше загиблих, поранених і руйнувань відбувається не за рахунок ворожих ракет, які наше ППО-ПРО навчилося збивати доволі надійно, а за рахунок безпілотників – шахедів та інших – завдяки їхній великий чисельності. «Літо-2025 буде гарячим. Проте підстав впадати у відчай нема. Кожен день спротиву наближує крах недоімперії. ЗСУ морально готові захищати країну і перемагати, а суспільство готове витримувати ворожі атаки і підтримувати ЗСУ», - резюмує Олександр Кочетков.