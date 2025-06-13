Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських активів

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 1 мільярда євро. Ці кошти надано в межах інструменту ERA та фінансуються за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своїх соціальних мережах у п'ятницю, як пише УНН.

"Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів. Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", – написав Шмигаль.

Загалом, за словами Прем'єр-міністра, за ініціативою ERA Україна вже отримала від Європейського Союзу 7 мільярдів євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів Російської Федерації.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", – додав Шмигаль.

Довідково: Механізм ERA обсягом до 50 мільярдів доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, які погашатимуться та обслуговуватимуться за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.