Україна в ЄС: можливий спільний вступ з країнами Балкан

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко вважає можливим "пакетний" вступ України до Європейського Союзу разом із балканськими державами. Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Корнієнка, як Україні, так і балканським країнам необхідно виконати "багато домашньої роботи". Він також зазначив, що на Балканах досі зберігається значний вплив Російської Федерації.

Корнієнко підкреслив, що Україна рухається до виконання умов для вступу в ЄС "прискореними темпами" і активно працює з партнерами, які створюють перешкоди на цьому шляху. "Ми випереджаємо план. У нас реально був план відкрити два кластери на міжурядовій конференції в червні, і якби її не заблокувала Угорщина, ми б зараз проводили цю міжурядову конференцію в Польщі, і там би відкрили ці два кластери. У нас уже готовий третій. До кінця року будуть готові скринінги всіх шести кластерів. Це спільне досягнення нас і Брюсселя", – зазначив він.

Посадовець додав, що Україна має чітке розуміння необхідності бути готовою до вступу "дуже оперативно", щоб у момент зняття політичних перепон можна було швидше просуватися.

"Ми би, напевно, хотіли, щоб вона [ЄС] рухалася в бік ще більшої єдності, ще більшої інтеграції і, як наслідок, ще більшої безпеки. Тому що це об'єднання, ця хвиля розширення так чи інакше буде присвячена вирішенню безпекових питань. Давайте разом будемо шукати рішення щодо розширення. Тут не треба шукати хто кращий, хто гірший, а треба просто разом працювати, щоб у 2030 році в Європарламенті були депутати від усіх країн, які зараз вступають", – підсумував Корнієнко.