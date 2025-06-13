Українським вчителям планують підвищити зарплату до 24 тисяч гривень

В Україні розглядають можливість суттєвого перегляду системи оплати праці вчителів, що може призвести до збільшення їхньої середньої заробітної плати до 24 тисяч гривень на місяць. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, що планується запровадження нової моделі розрахунку зарплат, яка враховуватиме не лише кількість проведених уроків, а й усю додаткову роботу педагогів.

За новою моделлю, вчителям пропонуватимуть оплачуваний 36–40-годинний робочий тиждень. У цей час планують включити підготовку до уроків, перевірку домашніх завдань, ведення документації, роботу з батьками та інші обов’язки, які зараз часто виконуються поза офіційною оплатою.

Якщо ця модель буде впроваджена, середня заробітна плата вчителя може зрости до 24 тисяч гривень щомісяця. Проте, у МОН наголошують, що для повноцінного запуску нової системи необхідне значне додаткове фінансування — близько 200 мільярдів гривень.

Розглядається можливість поетапного впровадження змін, щоб врахувати економічні можливості країни. Остаточні рішення щодо запуску нової моделі планують ухвалювати вже у 2025–2026 роках.