Економіка

Міністерство освіти запускає масштабне підвищення виплат педагогам

Міністр освіти України Оксен Лісовий заявив, що для педагогів передбачено підвищення заробітних плат на 30% із січня 2026 року. За його словами, необхідні кошти вже закладені у державному бюджеті на поточний рік.

Головне про підвищення:

  • Розмір надбавки: Виплати вчителям зростуть на третину від попереднього рівня.

  • Фінансування: Додаткові ресурси вже передані громадам у складі освітньої субвенції на початку січня.

  • Мета: Підтримка педагогічних працівників та стимулювання розвитку освітньої галузі в Україні.

Міністр наголосив, що передача коштів на місця дозволяє розпочати виплати оновлених зарплат у повному обсязі вже цього місяця. Це рішення є частиною стратегії Кабінету Міністрів щодо покращення соціальних гарантій для працівників освіти.

 Автор: Галина Роюк

