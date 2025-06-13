Обмін полоненими: Росія знову грає на затягування

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував заяви Росії щодо нібито неготовності України до щоденних обмінів, наголосивши, що саме російська сторона пропонувала перенести домовленості. Попри це, обміни, узгоджені в Стамбулі, продовжаться найближчими днями.

Після успішного завершення чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, російська сторона поширила інформацію про нібито небажання України проводити щоденні обміни. Координаційний штаб розцінив ці заяви як продовження інформаційних маніпуляцій та дезінформації, що супроводжують усі етапи переговорного процесу.

«Насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні», – йдеться в заяві Штабу.

Україна чітко дотримується всіх домовленостей, досягнутих у Стамбулі, і закликає російську сторону не затягувати процес обміну полоненими.

Нагадаємо, 12 червня відбувся черговий масштабний обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися важкопоранені та тяжкохворі українські воїни. Це вже другий такий етап повернення військовослужбовців.