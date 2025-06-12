Новий обмін полоненими: Українські воїни повертаються додому

Сьогодні відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого українські військові повертаються додому. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники", – заявив Зеленський. Він наголосив, що всі звільнені військовослужбовці потребують лікування, і їм буде надана вся необхідна медична допомога.

Цей обмін є вже другим етапом повернення важкопоранених та важкохворих українських воїнів. Деталі щодо кількості звільнених осіб та обставин обміну наразі не розголошуються.

Українська влада продовжує докладати зусиль для повернення всіх українських громадян, які перебувають у полоні.