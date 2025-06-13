В ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців: посаду обійме Ілва Йоганссон

Брюссель готується до створення нової важливої посади – спеціального представника з питань українців на території Євросоюзу. За інформацією видання Politico , яку підтвердили два поінформовані джерела, цю роль візьме на себе Ілва Йоганссон , яка обіймала посаду єврокомісара з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.

Посилення координації та підтримки

Очікується, що роль спеціального посланника полягатиме у "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" для мільйонів українців, які наразі перебувають у ЄС. Це рішення підкреслює зростаючу увагу Євросоюзу до потреб переміщених осіб з України та прагнення забезпечити їм належні умови та підтримку.

Досвідчена дипломатка та прихильниця України

Ілва Йоганссон добре знайома з українським контекстом. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, та у 2022 році була нагороджена орденом України "За заслуги" ІІ ступеня. Її досвід на посаді єврокомісара з внутрішніх справ та глибоке розуміння викликів, з якими стикаються українці в ЄС, роблять її ідеальним кандидатом для цієї нової ролі.

Майбутнє тимчасового захисту та нові можливості

Наразі мільйони українців користуються статусом тимчасового захисту в ЄС, термін дії якого поки що встановлений до березня 2026 року. Проте, як повідомили у Єврокомісії, вони готують продовження тимчасового захисту до березня 2027 року. Водночас країни-члени ЄС отримають рекомендації щодо подальших заходів, які можуть включати можливість отримання нового статусу для тих українців, хто має на території Євросоюзу роботу чи навчання. Це свідчить про довгострокове бачення ЄС щодо інтеграції українців та створення для них стабільних умов проживання та розвитку.