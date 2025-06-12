В ОПУ назвали мету наступного раунду переговорів у Стамблі

Україна на переговорах з росією вимагає припинення вогню, це буде точка старту для дипломатичних переговорів. Без припинення вогню переговори у Стамбулі стануть майданчиком для обговорення суто гуманітарних питань, зокрема, обмін полоненими. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу Президента України Сергій Лещенко.

"Очікування таке, що Стамбул мав би привести до зупинки вогню і це точка старту для дипломатичних переговорів. Без зупинки вогню вести переговори, коли до скроні приставлений російський автомат, ніхто не буде. Тому очікуємо наступного раунду.

Слід розуміти, чи це буде справді бажання росії виконати ту вимогу, яку американські партнери ставлять. І це домовленості яким уже більше трьох місяців, досягнуті у Джидді, що припинення вогню і далі переговори. Чи вони будуть і далі займатися окозамилюванням і буде тільки гуманітарний трек, в якому обмін полоненими і обмін цивільними", - сказав Сергій Лещенко.