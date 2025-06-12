Україна готується до дронового буму: Зеленський анонсував +40% виробництва

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір країни збільшити виробництво безпілотних літальних апаратів на 40% вже цього року.
Зеленський наголосив, що українські підприємства мають необхідні потужності для такого розширення, але для його реалізації потрібне додаткове фінансування.
Глава держави також висловив подяку Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, зазначивши, що спільні зусилля є ключовими для досягнення змін у сучасній війні.
Зеленський закликав до зміцнення всіх форм оборонної співпраці, особливо тих, що сприяють технологічному розвитку та використанню безпілотників у всіх сферах – повітрі, на суші та на морі.