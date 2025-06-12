Україна готується до дронового буму: Зеленський анонсував +40% виробництва

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір країни збільшити виробництво безпілотних літальних апаратів на 40% вже цього року. Про це він заявив під час виступу на Global Security Forum.

Зеленський наголосив, що українські підприємства мають необхідні потужності для такого розширення, але для його реалізації потрібне додаткове фінансування. "Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати", – підкреслив президент.

Глава держави також висловив подяку Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, зазначивши, що спільні зусилля є ключовими для досягнення змін у сучасній війні.

Зеленський закликав до зміцнення всіх форм оборонної співпраці, особливо тих, що сприяють технологічному розвитку та використанню безпілотників у всіх сферах – повітрі, на суші та на морі. Він підкреслив важливість випередження ворогів у сфері дронів, закликавши всі країни підходити до цього питання з такою ж нагальністю, як і Україна