Кіт Келлог висловив бачення завершення війни в Україні

Спеціальний представник президента США з питань України, Кіт Келлог, поділився своїм баченням завершення повномасштабної російсько-української війни, акцентуючи на необхідності всеосяжного припинення вогню та подальшої реінтеграції Росії у міжнародне співтовариство. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Келлог розповів, що ознайомився з позиціями як Києва, так і Москви щодо завершення конфлікту і тепер відчуває "впевненість" у можливості досягнення мирної угоди.

"Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан", – пояснив він.

"Кінцевий стан": від припинення вогню до реінтеграції

За словами Келлога, перший крок до "кінцевого стану" – це всеосяжне припинення вогню "на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте". Після цього можна буде перейти до вирішення низки гуманітарних питань, зокрема повернення дітей та полонених.

"Це зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи", – підкреслив спецпредставник.

Далі, на його думку, необхідно "спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі". Ця фраза відсилає до міжнародної організації, створеної після Першої світової війни для підтримки миру та співпраці.

Виклики Зеленського та масштаби втрат

Келлог також відзначив винятковість викликів, з якими стикається президент України Володимир Зеленський. Він провів паралель з Авраамом Лінкольном, який керував США під час громадянської війни.

"Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо", – зауважив Келлог.

Спецпредставник Дональда Трампа також звернув увагу на величезні людські втрати з обох сторін, назвавши їх "вбивствами промислового масштабу". За його експертною думкою, загальна кількість вбитих і поранених перевищує 1,2 мільйона осіб.

Що означає "Ліги Націй" у сучасному контексті?

Концепція повернення Росії до "Ліги Націй" викликає питання щодо її сучасної інтерпретації. Чи означає це відновлення Росії у всіх міжнародних організаціях без серйозних наслідків за агресію, чи це передбачає довгостроковий процес переформатування відносин після припинення вогню?