Європейський Союз чудово розуміє тонку грань між припиненням вогню та перетворенням його на "заморожений конфлікт" у війні Росії проти України. В ЄС не мають жодних ілюзій щодо справжніх намірів російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Матернової, існує чітке розуміння різниці між тимчасовим припиненням вогню та остаточним врегулюванням конфлікту. Вона підкреслила, що Україна не зацікавлена у затяжному перемир'ї, оскільки "грань, коли припинення вогню перетворюється на 'заморожений конфлікт', є дуже тонкою".

Посол ЄС також зазначила, що не може дати стовідсоткової гарантії продовження масштабної допомоги Євросоюзу Україні у разі припинення вогню чи довгострокового перемир’я. "По-перше, у житті не буває 100% гарантій, так? Тож якщо ви просите у мене стовідсоткову гарантію – боюся, я не можу цього дати", – пояснила вона.

Проте Матернова висловила впевненість, що якщо раптом хтось забуде про цю тонку межу, "українське керівництво швидко нагадає всім, що перемир'я за визначенням є лише тимчасовою паузою між сторонами конфлікту".

"Але, думаю, на сьогодні ніхто не має ілюзій щодо намірів Володимира Путіна", – підсумувала посол, наголошуючи на глибокому розумінні Євросоюзом триваючих загроз з боку Росії.