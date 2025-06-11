Якщо РФ не зупиниться в Україні, її не зупинити й у Молдові, – Санду

Президентка Молдови Мая Санду впевнена, якщо російські війська не зупинити в Україні, то вони не зупиняться навіть і в Молдові та підуть далі.

Про це Мая Санду заявила на 4 саміті Україна-Південно-Східна Європа в Одесі у середу, 11 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами президентки, щоб зупинити Росію в Україні треба продовжувати надавати сильну підтримку українцям. Адже саме Україна — є наріжним каменем європейської безпеки.

— Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє всієї Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди, — рішуче заявила Мая Санду.

Вона зауважила, що для відновлення миру в Європі треба виступити з принаймні рівною силою проти Росії.

Санду наголосила, що російські війська чинять наругу над українською землею, Росія нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням “в нашу політичну систему, викручуванням демократії і істинної природи”.

Президентка Молдови вважає, що Росія докладає усіх зусиль, що відвернути партнерів від України.

– Росія не зупиниться навіть в Молдові, якщо не зупинити її в Україні. Підтримка України має бути більшою, – сказала Мая Санду.