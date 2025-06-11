Смертельна зброя для супербактерій: знайдено новий клас антибіотиків

Відкриття канадських вчених обіцяє покласти край супербактеріям. Вперше за майже три десятиліття дослідники виявили абсолютно новий клас антибіотиків, що може боротися з небезпечними інфекціями.

Результати наукового відкриття були опубліковані в журналі Nature, пише видання SciTechDaily.

Останнім часом проблема антимікробної резистентності стала справжнім викликом.

Наявні антибіотики втрачають ефективність у боротьбі з супербактеріями, оскільки вони стають дедалі стійкішими. Тож будь-які медичні процедури можуть бути небезпечними для пацієнтів.

Унікальна молекула, знайдена у звичайному зразку ґрунту, виявилася справжнім сюрпризом.

Ларіоцидин виробляється бактеріями типу Paenibacillus і, на відміну від своїх попередників, атакує бактерії абсолютно по-новому.

Беручи участь у синтезі білка бактерії, він “вимикає” її здатність рости та виживати.

Окрім унікального механізму дії та доведеної ефективності проти бактерій, стійких до ліків, ларіоцидин має низку переваг.

Він не токсичний для клітин людини, має захист від поточних загроз. Крім того, тести на тваринах показали обнадійливі результати.

Команда професора Райта зосереджена на модифікації молекули та її виробництві у масштабах, достатніх для клінічних досліджень.

– Це відкриття дарує нову надію у боротьбі з постійно зростаючою загрозою антимікробної резистентності. Але саме тепер починається справжня важка робота, – зазначив дослідник.

За його словами, новий антибіотик може врятувати життя мільйонів людей у всьому світі.