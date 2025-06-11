Кабмін хоче закупити британські ЗРК та ракети за кошти, залучені від Великої Британії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За ці кошти уряд планує закупити британські зенітні ракетні комплекси RapidRanger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet.

«Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога», — заявив Шмигаль.

Як пише «Мілітарний», зенітна система RapidRanger важить менш як 500 кг і може бути інтегрована з будь-якою платформою відповідної вантажності. Вона оснащена системою денних і тепловізійних камер для роботи в умовах слабкого освітлення та вночі, а також автоматичною системою супроводу цілей і датчиком всенаправленого спостереження на 360˚.

Комплекс можна під'єднати до будь-якої системи управління та контролю. Дальність виявлення цілей становить понад 15 км, а ефективна дальність захоплення — понад 7 км.

Комплекс має 4 готові до пострілу ракети, які залежно від завдань можуть бути або Starstreak-2, або Martlet, також допускається комбінація ракет. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення.

Martlet — це легка багатоцільова керована ракета, яка може застосуватись для ураження повітряних цілей, або ж у режимі «повітря — поверхня».