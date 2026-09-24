Залужний закликав перекрити Росії доступ до компонентів для виробництва зброї

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй нарощувати виробництво озброєння. За його словами, якщо міжнародна спільнота не припинить постачання таких компонентів, російська зброя може бути використана не лише проти України.

Про це Залужний написав у Facebook.

Він зазначив, що Росія фактично перейшла до майже цілодобових обстрілів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших великих українських міст.

За словами Залужного, російські війська застосовують різні види озброєння. Зокрема, старі та нові модифікації «Шахедів» фактично одразу після виробництва використовують для ударів по Україні, тоді як балістичні ракети накопичують для масштабних атак.

Дипломат наголосив, що серед об’єктів російських ударів є пологові будинки, ферми, торговельні та офісні центри, а також навчальні заклади. Він назвав такі атаки тероризмом і зазначив, що їхня інтенсивність безпосередньо пов’язана з наявністю у Росії необхідних ресурсів.

Окремо Залужний звернув увагу на роль імпортних компонентів у російському виробництві озброєння.

«Роками Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй не тільки продовжувати, а й нарощувати виробництво зброї. Світ має це нарешті зупинити. Інакше завтра це може полетіти не тільки по Україні», – заявив він.

Україна вже систематично фіксує іноземні компоненти у російських ракетах і безпілотниках. За даними української бази компонентів у зброї агресора, станом на 10 вересня 2026 року в ній було зафіксовано понад 6,1 тис. іноземних компонентів у 207 видах озброєння.

У липні радник уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що за попередні шість місяців у російській зброї, якою атакували Київ та Київську область, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. За його словами, деталі виробництва 2025 року продовжували потрапляти до Росії зі США, Німеччини, Японії, Тайваню, Швейцарії та Китаю.

У вересні Власюк також заявляв, що в одному зі зразків російської ракети «Кинджал» знову виявили американські процесори, а в збитому «Герані-4» знайшли 96 іноземних компонентів, частина з яких була виготовлена у 2025–2026 роках.

Залужний закликав міжнародну спільноту перекрити канали постачання таких компонентів до Росії, наголосивши, що подальше нарощування російського виробництва озброєння створює ризики, які можуть вийти за межі війни проти України.