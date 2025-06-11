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Вечірній дайджест ForUА: Британія посилює ППО України, світ у війнах, а Макрон заборонить соцмережі дітям

Вечірній дайджест ForUА: Британія посилює ППО України, світ у війнах, а Макрон заборонить соцмережі дітям

11 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Британія виділяє Україні £1,7 мільярда на підсилення ППО та нові закупівлі зброї.
  • В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. 
  • 2024 рік став найконфліктнішим у світі з часів Другої світової війни, — The Times. Минулого року зафіксовано 61 державний конфлікт, з них 11 повномасштабних війн. Це найвищий показник від 1946-го.
  • Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років у Франції. Макрон сказав, що хоче запровадити правила протягом «кількох місяців», якщо це не буде зроблено на рівні всього ЄС.
  • Сербія готова відновити одне-два українські міста або регіони, щоб чітко продемонструвати українцям підтримку, — президент Вучич.
  • Південну Африку накрив незвичайний зимовий шторм — він приніс в цей регіон холод і сніг.
  •  Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони — Кабмін запустив новий проєкт, — Гончаренко. Уряд залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до системи ППО для захисту від ворожих БпЛА.
  • Українка та українець стали лауреатами Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік. 
  • Мільйони американців готуються вийти на наймасштабніший протест проти Трампа — акція «Без королів» пройде у понад 1800 містах у 50 штатах і за кордоном, — AXIOS.
  • Фіцо вкотре погрожує заблокувати європейські санкції проти Росії.
  • РФ планує захопити Одесу, і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, — Зеленський.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

БританіяМакронппоФіцо
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