Вечірній дайджест ForUА: Британія посилює ППО України, світ у війнах, а Макрон заборонить соцмережі дітям

11 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:
- Британія виділяє Україні £1,7 мільярда на підсилення ППО та нові закупівлі зброї.
- В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.
- 2024 рік став найконфліктнішим у світі з часів Другої світової війни, — The Times. Минулого року зафіксовано 61 державний конфлікт, з них 11 повномасштабних війн. Це найвищий показник від 1946-го.
- Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років у Франції. Макрон сказав, що хоче запровадити правила протягом «кількох місяців», якщо це не буде зроблено на рівні всього ЄС.
- Сербія готова відновити одне-два українські міста або регіони, щоб чітко продемонструвати українцям підтримку, — президент Вучич.
- Південну Африку накрив незвичайний зимовий шторм — він приніс в цей регіон холод і сніг.
- Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони — Кабмін запустив новий проєкт, — Гончаренко. Уряд залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до системи ППО для захисту від ворожих БпЛА.
- Українка та українець стали лауреатами Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік.
- Мільйони американців готуються вийти на наймасштабніший протест проти Трампа — акція «Без королів» пройде у понад 1800 містах у 50 штатах і за кордоном, — AXIOS.
- Фіцо вкотре погрожує заблокувати європейські санкції проти Росії.
- РФ планує захопити Одесу, і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, — Зеленський.