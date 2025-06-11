Британія виділяє Україні £1,7 мільярда на підсилення ППО та нові закупівлі зброї

Україна отримає майже £1,7 мільярда від Великої Британії, призначених для придбання додаткового озброєння. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть використані для закупівлі важливих британських систем, зокрема зенітно-ракетних комплексів Rapid Ranger та легких багатоцільових ракет Marlet, що допоможуть посилити протиповітряну оборону країни.

Ця значна фінансова підтримка є частиною ширшої британської допомоги. Раніше цього місяця Велика Британія оголосила про виділення £350 мільйонів на постачання 100 тисяч безпілотників Україні у 2024 році.

Сполучене Королівство продовжує бути одним з ключових союзників України, надаючи постійну підтримку у боротьбі проти російської агресії. Серед попередніх ініціатив – квітневий транш військової допомоги на майже мільярд доларів для придбання ППО та артилерії, а також травневе виділення $3 мільярдів з прибутків від заморожених російських активів на потреби української оборони.