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Світ на порозі ядерної катастрофи: Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард б'є на сполох

Світ на порозі ядерної катастрофи: Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард б'є на сполох

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард виступила зі сміливим та моторошним попередженням, заявивши, що світ перебуває "на порозі ядерного голокосту". У тривожному відеозверненні, яке швидко поширюється мережею, Габбард наголосила, що "розпалювачі війни наближають світ до краю ядерного знищення так близько, як ніколи раніше".

Відео, опубліковане директоркою нацрозвідки, містить жахливі кадри ядерних бомбардувань японських міст Сполученими Штатами під час Другої світової війни. Ці історичні кадри слугують похмурим нагадуванням про руйнівну силу ядерної зброї, посилюючи її застереження щодо нинішньої глобальної ситуації.

Заява Габбард викликала значний резонанс у політичних та експертних колах, змушуючи задуматися про поточну геополітичну напруженість та ризики ескалації. Її попередження підкреслює зростаючі побоювання щодо можливого ядерного конфлікту в умовах погіршення міжнародних відносин та триваючих збройних протистоянь у різних куточках світу.

Поки що невідомо, які конкретні "розпалювачі війни" мала на увазі Габбард у своєму зверненні, проте її слова, поєднані з візуальним рядом ядерних руйнувань, безсумнівно, посилять дискусію про глобальну безпеку та необхідність запобігання ядерній катастрофі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАядерна катастрофаТулсі Габбард
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