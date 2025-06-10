"Амстердамським потрашителем" виявився український дезертир, який хотів потрапити до європейської в'язниці, – ЗМІ

Громадянин України, підозрюваний у ножовому нападі на п’ятьох людей в Амстердамі у березні цього року, виявився 30-річним дезертиром Романом Д. Він був солдатом Збройних сил України, воював проти РФ, а потім втік до Західної Європи, маючи намір потрапити там до в’язниці. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Nieuwsuur" нідерландського мовника "NOS".

Як з’ясувалося з розмов "Nieuwsuur" з колишніми побратимами Романа Д., ще до від’їзду з України він неодноразово висловлював бажання потрапити до європейської в’язниці. Прокуратура підозрює українця в замаху на вбивство або вбивство з терористичною мотивацією.

За словами колишнього командира Юрія Малюти, Роман Д. часто говорив, що "хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити туди до в’язниці і прожити там решту життя". Він вивчав закони різних країн, аби зрозуміти, як можна отримати довічне ув’язнення, і вже давно "показував ознаки того, що з його психічним станом щось не так".

У січні 2025 року керівництво армії дозволило Роману Д. короткострокову відпустку, оскільки він сказав, що хоче відвідати матір у Чехії. Однак він так і не приїхав до неї; його мати каже, що не розмовляла з ним з моменту російського вторгнення. За її словами, нідерландська поліція повідомила їй, що її син приїхав до Нідерландів безпосередньо з України. Останній раз Малюта контактував з Романом Д. у лютому, тоді той сказав йому, що перебуває в Польщі й не повернеться в Україну.

ForUa.com нагадує, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист, якому вдалося притиснути його до землі та утримувати до приїзду поліції.

Після нападу поліція не змогла відразу встановити особу Романа Д., оскільки він мав при собі різні документи. Розслідування "Nieuwsuur" показало, що це були підроблені документи п’яти його товаришів по службі. Вони вже дали свідчення в Міністерстві юстиції України.

Роман Д. родом із Сартани в Донецькій області, яка зараз контролюється Росією. Через це походження з’явилися припущення, що напад міг бути частиною російської операції. Європейські спецслужби попереджають, що Росія прагне дестабілізувати західні суспільства. Проте колишні побратими Романа Д. скептично ставляться до цієї теорії. "Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них", – каже один з них, хоча повністю виключити таку можливість не може. На запитання, прокуратура Нідерландів відповіла, що все ще розглядає всі версії.